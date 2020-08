French’s lanza cerveza con sabor a mostaza

La popular marca French lanzó un producto muy peculiar: una cerveza con sabor a mostaza. Y esto lo hizo para celebrar el Día de la Mostaza que fue el 1 de agosto, de acuerdo con Fox Business.

La marca de mostaza, que es propiedad de McCormick, lanzó esta bebida de edición limitada que está hecha con mostaza real y que lleva como nombre French’s Mustard Beer. La cerveza fue desarrollada en colaboración la empresa de cerveza artesanal Oskar Blues Brewery.

Además de usar la clásica mostaza amarilla French, en la bebida también se utilizaron sabores de lima, limón, mandarina y maracuyá.

“Nothing can be worse than Natty Light!”

French’s: “Hold my beer.” pic.twitter.com/YOR2U2HfUV

— Josh Bryant (@JBryant14) August 1, 2020