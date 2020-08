Sale a la luz video de la detención de Reese McGuire, jugador de la MLB que se masturbó en público

El 7 de febrero pasado, Reese McGuire, jugador de los Toronto Blue Jays de la MLB, fue detenido en el estacionamiento de un centro comercial en Dunedin, Florida, porque se estaba masturbando en público. A casi seis meses del penoso evento, se ha filtrado el video de cómo fue su detención.

En el clip, dado a conocer por TMZ, se puede apreciar al inicio la pantalla completamente negra, algo que, de acuerdo al portal, se debe a que la cámara no funcionó correctamente durante la grabación. Sin embargo, se puede escuchar el audio.

https://t.co/73LCXe07nu TMZ Sports has obtained police footage of the moment cops busted MLB catcher Reese McGuire for allegedly masturbating in public … and it's SUPER AWKWARD.

— TMZ Sports (@TMZ_Sports) August 2, 2020