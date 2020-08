Se le duerme el trasero y abandona la carrera antes de empezar: El desastroso regreso de Nico Hülkenberg a la F1

Esta semana, previo al Gran Premio de Reino Unido, se dio a conocer que Sergio ‘Checo’ Pérez dio positivo en el exámen de coronavirus y se pondría en aislamiento, perdiéndose así las dos siguientes carreras de la F1. Tras esto, Racing Force eligió a Niko Hülkenberg para que tomara el lugar del piloto mexicano, pero las cosas no salieron como lo planeado, pues el piloto alemán ni siquiera pudo empezar la carrera que significaba su regreso a la Fórmula 1.

Para el primer día de prácticas en el circuito de Silverstone, Hülkenberg tuvo que pedirle prestado su traje a Lance Stroll, sin embargo, parece que no le quedó ajustado correctamente, pues el piloto se comunicó con los boxes del equipo y les pidió un descanso porque su trasero se estaba durmiendo: “Amigo, ¿crees que podría tomarme un rápido descanso? El lado derecho de mi trasero se está durmiendo. Siento mucha presión ahí abajo”.

Pero eso no fue lo peor, este domingo, minutos antes de que comenzara el Gran Premio, el auto de Hülkenberg sufrió una falla en el motor y pese al esfuerzo de los mecánicos, fue imposible arreglarlo, por lo que Niko no pudo disputar la carrera.

BREAKING: Nico Hulkenberg is out of the British Grand Prix and will not start Sunday's race following an issue with his car#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/vIYEgHXmiL

— Formula 1 (@F1) August 2, 2020