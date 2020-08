5 salsas fáciles que puedes hacer con chile habanero

View this post on Instagram

(Traducción abajo) Mango and habanero salsa. This is great served with tacos, especially fish or shrimp tacos, I’ll post my shrimp taco vídeo next! Send this to a friend that loves spicy salsas! 100g fresh mango 30g onion 2 habanero 1 garlic clove peeled and sliced 1 tbsp oil 1 tbsp vinegar 1/4 cup water Salt and pepper Salsa de mango y habanero. Esto es rico servido con tacos, especialmente tacos de pescado o camarones! Luego publicaré mis taco de camarones! Envíe esto a un amigo que ama las salsas picantes! Ingredientes 100 g de mango fresco 30 g de cebolla 2 habanero 1 diente de ajo sin piel 1 cucharada de aceite 1 cucharada de vinagre 1/4 taza de agua