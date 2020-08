Ariadne Díaz presume cuerpazo en la piscina junto a su hijo Diego

View this post on Instagram

Acuérdense que es foto de instagram… lo que no se ve, es que antes hubo paw patrol 20 hrs, pelea y reconciliación hasta con mis plantas 😂 hacerla de maestra después de que acaba la clase por zoom y darte cuenta que no te sale, que te caiga gordo tu marido, tu hijo y hasta los perros y luego te acuerdas que todavía te falta un buen rato aquí todos encerrados 😭😂💔 #ánimo si te sirve de consuelo yo también me estoy volviendo loca. 📸 @marcusornellas (se la dejé de hacer de tos para la foto 😂 ahorita le sigo)