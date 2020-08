El escándalo que protagonizó Pepe Aguilar por sus caballos

View this post on Instagram

Este caballo tiene la piel color rosa, por lo tanto @robtheoriginal se decidió por este diseño con un Leon y algunas rosas. El Leon porque este caballo es de Leonardo y las rosas pues por ser día de las madres !!! #Felicidades a todas las mamaaaaaaaás !!!! Nos vemos en unas horas acá en la plaza de toros #Monomental del meritito #Aguascalientesn ! Con esta aventura del #HorseArt me di cuenta de que hay muchísima gente que NO LEE ABSOLUTAMENTE NADA de lo que uno escribe como pie de foto y lo que es peor, NI SIQUIERA VE EL POST COMPLETO !!! Pero aún así se pronuncian protectores, activistas, con tremendo conocimiento de causa y algunos pareciera que me salieron hasta #HorseWhisperers 😎😎 En fin. También me di cuenta de los MUCHOS DE USTEDES (la mayoría) que SI ME LEE y si entiende mis posts. Si después de lo anterior existe alguna opinión distinta MÁS QUE BIENVENIDA !! Pero así nomas opinar a lo guey porque tienes forma de hacerlo y está de moda estar en contra de todo, aunque no sepas de lo que estás hablando ? ……..pues no.👎🏼