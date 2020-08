La muerte trunca los sueños de una joven madre inmigrante

u esposo y sus tres pequeños hijos la esperaban ese día para salir por primera vez en familia este verano después de los largos meses de cuarentena

NUEVA YORK.– Una joven madre que emigró junto a sus tres hijos y su pareja hace apenas un año, encontró la muerte al amanecer del domingo, cuando retornaba a su casa, poco después de terminar su jornada de trabajo.

Ahora el esposo, Edwin Chacón, de 32 años, aún no logra asimilar la repentina muerte de María Christina Villacres, de 29 años y tampoco sabe, cómo encarará su futuro y el de Dylan, Juan y Keylin, de 12, 7 y 3 años respectivamente, que quedan huérfanos de madre.

“Teníamos tantos sueños. Ella trabajaba mucho, se sacrificaba porque quería ver a sus hijos sin que les falte nada y que salgan adelante estudiando”, dijo Chacón visiblemente impactado, con los ojos enrojecidos, mientras sostenía a la pequeña Keylin en sus brazos.

Ayer, el sol del mediodía ardía implacable en Corona, el barrio de Queens, donde reside esta familia de inmigrantes ecuatorianos, originarios de Ambato, en la región provincia andina de Tungurahua. Allí, en la acera frente a la casa de ladrillo, en el 109-44 de Corona Avenue, jugaban Dylan y Juan, de la misma forma que lo hacían todos los días, mientras esperaban la llegada de su mamá, sólo que esta vez ya no la verían más.

“Tuve que ver la forma de decirles que Christina tuvo un accidente y que se fue al cielo. No han llorado sólo me quedaron mirando, tampoco dicen nada. Así como los ve, se entretienen jugando, la niña en cambio llora y pregunta a cada momento: ¿mamá porqué no viene?”, dijo entre lágrimas Chacón.

El hombre contó que su esposa trabajaba por las noches en una tienda de Whole Foods, localizada en el 250 de la Séptima Avenida, sus días libres eran domingo y lunes.

“El sábado compré al anochecer comida china y mientras cenábamos, quedamos de acuerdo que el domingo, luego de retornar del trabajo, ella descansaría un par de horas y luego iríamos al parque de Flushing a jugar con los niños”, ese plan nunca se cumpliría…

Chacón agregó finalmente que, durante los meses de la pandemia, habían pasado confinados en la casa por prevenir el contagio con el coronavirus. “Irónicamente, el día que iríamos por primera a disfrutar en familia, ella muere”.

El fatal accidente

Maria Christina Villacres, cruzaba Séptima Avenida de oeste a este sobre la call2 24 cuando fue atropellada por una minivan que se dirigía hacia el sur por la Séptima Avenida alrededor de las 5:10 a.m. en Chelsea, vecindario de la parte baja de Manhattan, según el reporte de la Policía (NYPD).

El conductor no se detuvo y prosiguió a toda velocidad por la Séptima Avenida y giró a la izquierda hacia el oeste de la calle 23, dijeron testigos citados en el parte policial

La colisión dejó a la mujer inconsciente, con múltiples heridas en su cabeza y laceraciones en el cuerpo. Los agentes del NYPD y primeros auxilios respondieron a la llamada al 911 y encontraron que Villacres no respondía. La mujer fue llevada a emergencia del Hospital Bellevue, donde fue declarada muerta.

El Escuadrón de Investigación de Accidentes está haciendo las pesquisas sobre el fatal accidente. Hasta ayer, la policía no había obtenido información inmediata sobre el tipo de minivan o el aspecto del conductor.

Entre tanto, Carlos Martínez, Cónsul de Ecuador en Nueva York, confirmó haber abocado conocimiento del fallecimiento de su connacional y coordinaba con la familia la cooperación pertinente en estos casos.

Muertes en accidentes en lo que va del 2020

Según el Departamento de transporte (DOT), al 30 de julio, 47 peatones y nueve ciclistas murieron en accidentes en las calles de Nueva York, en comparación con 63 y 18 durante el mismo período del año pasado. Ha habido 42 muertes de ocupantes de vehículos motorizados y 19 motociclistas hasta el 30 de julio, en comparación con 27 y 14 durante ese tiempo en 2019. En todo el año pasado, 124 peatones, 29 ciclistas y 68 automovilistas murieron en accidentes.

Debido a la pandemia de COVID-19 y las políticas de permanencia en el hogar, el tráfico se desplomó cuando los neoyorquinos se refugiaron para mitigar la propagación del coronavirus. Aunque los conductores imprudentes por las calles no se han detenido, los accidentes y las lesiones en general han disminuido en lo que va del año en comparación con el año pasado. Datos del NYPD muestran que los accidentes y lesionados han disminuido 48 y 34 por ciento, respectivamente, hasta el 26 de julio. Las lesiones de peatones también han disminuido en un 39 por ciento, de 5,655 en este momento el año pasado a 3,452.