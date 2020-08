Paulina Goto se muestra muy sexy, usando un body con medias de animal print

View this post on Instagram

¡Celebra conmigo mi cumpleaños! Edítate en esta foto como si los envidiosos dijeran que es Photoshop y súbela el miércoles para hacer una fiesta de cumpleaños virtual!! BTW nos vemos en el show 💕💕🎶 Ya están listos?!!! Gracias a @napoleonhabeica por capturar tanta felicidad, a @happyworldmexico por las decoraciones cumpleañeras, al Hotel @SofitelMexicoCity por sus atenciones #redescubrelaciudad, @rasec.hair y a @ger.parra por mi makeup, @fermillan súper look, mi crew @happylolo._ @sarahretana y @manunavarro 🎂🎈💞🎉