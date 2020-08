Tarjeta roja por toser, la increíble regla que llegará a Europa la próxima temporada

The Times reveló una de las nuevas reglas que se aplicarán en el fútbol inglés a partir de la próxima temporada: toser deliberadamente cerca de un rival será motivo de tarjeta roja directa.

La nueva normalidad ha traído consigo nuevos lineamientos en todo, incluyendo el fútbol, y parte del esfuerzo que está haciendo la Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA) para reducir el riesgo de contagio es implementar sanciones que puedan minimizar estas posibilidades; de tal manera que a partir de la próxima campaña, todo aquel que tosa a propósito junto a un oponente será castigado con el mismo rigor que si le hubiera asestado una patada artera, ya que será considerado como una agresión.

Exclusive: New FA guidance says referees should send players off if they deliberately cough at an opponent: https://t.co/NrrYueBUF6

— Martyn Ziegler (@martynziegler) August 3, 2020