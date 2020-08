Britney Spears y el hermoso Jaguar blanco en su colección de coches

Britney Spears ha tenido una carrera larga y llena de atención desde que lanzó ‘Baby One More Time’, su primera canción, en 1998.

Desde ese año, el público la ha seguido a cada paso, éxito y caídas que ha tenido a través de los años. En todo ese tiempo, ella aprendió que si estás en el ojo público, debes conducir un automóvil con mucho estilo.

Y Britney definitivamente tiene estilo. En febrero de 2013 adquirió un Jaguar XK descapotable. El XK tiene hermosas líneas más clásico que el XJ más polarizado, pero aún funciona muy bien, especialmente en un convertible.

The Jaguar forums are talking about the latest Jaguar owner. @BritneySpears in a lovely new #jaguar XK Convertible! pic.twitter.com/50lnehiZWi

— Jaguar Forums Latest (@JaguarForums) March 7, 2013