El Apple Fire sigue ardiendo y después de varios días solo se ha controlado un 15%

El fuego sigue ardiendo en las montañas del Bosque Nacional de San Bernardino, California con el apodado Apple Fire el cual ha consumido miles de acres desde su inicio la tarde del pasado viernes 31 de julio.

Luego de días realizando labores en la zona, las llamas continúan abriéndose pasó hacia el norte de las montañas a través del Mill Creek Canyon y hacia el este con dirección a San Gorgonio Wilderness, según información difundida en Twitter en la cuenta de San Bernardino National Forest.

APPLE FIRE AUGUST 4, 2020 Morning UPDATE

Size: 26,850 acres

Percent contained: 15%

The Apple Fire is continuing to spread to the north across the head of the Mill Creek Canyon, and east into the San Gorgonio Wilderness.

More: https://t.co/Chm9NK3985 pic.twitter.com/bFfa7CWVZD

— San Bernardino National Forest (@SanBernardinoNF) August 4, 2020