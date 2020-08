Encuentran casi 3,000 gallos de pelea ilegales tras orden de allanamiento ejecutada en California

Las peleas de gallo clandestinas en Chatsworth, California parecen ser más populares de lo que se cree, ya que el Departamento del Sheriff de Los Ángeles (LASD) realizó una orden de cateo en una residencia en la que encontraron casi a 3,000 gallos de pelea.

El hallazgo se realizó la mañana del pasado lunes en la calle Sacred Oak Ranch en Chatsworth, una ciudad al este de Los Ángeles, cuando agentes de la Fiscalía, el Departamento de Control y Cuidado Animal, y el LASD realizaron el allanamiento como parte de una investigación ligada al las peleas de gallo ilegales y crueldad animal.

En la residencia encontraron diversos animales con diferentes estados de salud y entre 2,000 y 3,000 gallos de pelea, una actividad ilegal en los Estados Unidos.

NEW: Several people have been detained by LASD during the execution of a cockfighting search warrant at a Chatsworth ranch https://t.co/MWJKFl50s1 pic.twitter.com/GK8pnDwEk2

— CBS Los Angeles (@CBSLA) August 4, 2020