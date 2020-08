La tragedia de Steve Kerr en Beirut: su padre fue asesinado en esa ciudad

La terrible explosión en Beirut hace recordar una de las grandes tragedias en el mundo del deporte, que fue el asesinato del padre del exbasquetbolista Steve Kerr justo en esa ciudad que es la capital de Líbano.

La muerte de Malcolm Kerr sucedió en 1984 y marcó para siempre al hoy entrenador de Golden State, quien nació en Beirut.

#ICYMI: Before he was killed by terrorists in 1984, Malcolm Kerr, the American University of Beirut president, helped forge his son Steve’s love for basketball https://t.co/3txAx1ReBc pic.twitter.com/sHLU7XCFw4

— Arab News (@arabnews) July 26, 2020