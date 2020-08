¡Quiere llorar! CR7, fuera de los MVP de la Serie A

La Serie A publicó este martes la lista de los seis jugadores ganadores del premio MVP de la Temporada 2019-2020 donde no aparece el delantero portugués Cristiano Ronaldo.

Así es, “El Comandante” no aparece como uno de los hombres más importantes de la liga durante la temporada que acaba de terminar, donde la Juventus se coronó.

En la página oficial de la Serie A se dieron a conocer los nombres de los ganadores, entre los que resaltan Paulo Dybala, como mejor jugador de la campaña, y el de Ciro Immobile, el campeón de goleo individual.

Key performances, to set themselves apart and be the best! Here are all the MVPs of the 2019/2020 #SerieATIM season! 🔥🔝#WeAreCalcio pic.twitter.com/JELpfOmUD0

— Lega Serie A (@SerieA_EN) August 4, 2020