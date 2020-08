¿Tu cuerpo es sensible al clima? Conoce las causas de la meteorosensibilidad

Los síntomas de la metereosensibilidad están relacionados con fenómenos climáticos particulares

Tal vez te hayas percatado de que eres más sensible a los cambios atmosféricos de lo que lo son tus allegados. Sí es así, puede que seas un caso de meteorosensibilidad, condición de la que sabrás más a continuación.

¿Qué es la meteorosensibilidad?

Según un artículo del portal Saber Vivir, la meteorosensibilidad es una afectación que consiste en la influencia de los distintos cambios climáticos sobre tu estado físico y mental. Este es un síndrome que siempre ha existido, pero que ahora cuenta con mayores evidencias científicas.

Las personas con meteorosensibilidad experimentan los fenómenos climáticos con mayor intensidad que el resto, lo que puede interferir de vez en cuando en su vida diaria dependiendo del fenómeno en cuestión y su vulnerabilidad ante él.

No se sabe cuál es la causa de la meteorosensibilidad, pero sí se sabe qué fenómenos o alteraciones climáticas pueden generar síntomas en la persona, y cuáles son los síntomas que dichos fenómenos pueden provocar.

Síntomas que produce la meteorosensibilidad

La meteorosensibilidad produce distintos síntomas según el fenómeno climático en cuestión. Por ejemplo, se sabe que los incrementos o descensos de la presión atmosférica a razón de una borrasca o de un ciclón pueden ocasionar severos dolores de cabeza.

Los cambios bruscos de temperatura se relacionan más que nada con dolores en los huesos. Dichos cambios son percibidos especialmente por las personas que hayan sufrido una fractura en algún punto de su vida.

En una situación de escasa luz solar, una persona con meteorosensibilidad es más susceptible a experimentar lo que se conoce como trastorno afectivo estacional, una afección donde el paciente siente sentimientos de desánimo, tristeza, o depresión en horas de la noche.

No hay cuerpo humano que no sea sensible al clima, pero dicha sensibilidad no es la misma entre todas las personas. Si sientes que eres más sensible al clima que tus allegados, esperamos que ahora sepas por qué es así.