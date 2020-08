Activistas aplauden agenda de Biden para comunidad hispana, pero Latinos por Trump la rechazan

Grupos como Voto Latino, Latino Victory y UnidosUS Action Fund, entre otros, celebraron la extensa agenda que promete implementar el exvicepresidente Joe Biden para la comunidad hispana si es que gana la Presidencia, pero Latinos for Trump la calificaron de “radical” y “antihispana”.

La mayoría de los activistas a favor de la comunidad hispana consideraron que el plan del demócrata toca los problemas coyunturales de este grupo social, tanto en inmigración como en su desarrollo socioeconómico, ya que se enfoca en enfrentar el rezago con mayor acceso a la educación de alto nivel, así como en la inversión en pequeñas empresas.

“Ésta es una de las propuestas de política más completas y reflexivas dirigidas a la comunidad latina”, dijo María Teresa Kumar, presidenta y directora ejecutiva de Voto Latino. “El vicepresidente Biden es el primer candidato respaldado por Voto Latino. Las elecciones de noviembre son demasiado críticas para que la organización no dé este paso sin precedentes”.

Kumar destaca del programa el fin los acuerdos 287(g), que permiten al Gobierno federal brindar entrenamiento a oficiales de gobiernos locales para cooperar con oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Estoy especialmente alentada por el compromiso de poner fin a las aterradoras sanciones de Estado con los acuerdos 287(g) de (Donald) Trump. Éste es un gran comienzo para abordar las verdaderas disparidades de riqueza y salud que COVID-19 está exacerbando en nuestra comunidad, especialmente entre los jóvenes latinx”.

Nathalie Rayes, presidenta y directora ejecutiva de Latino Victory Fund destacó que el plan de Biden se enfoca en la educación de alta calidad, la atención médica asequible y los trabajos mejor remunerados.

“Su plan aborda cuestiones centrales que son más importantes para nuestra comunidad, incluido el acceso a atención médica asequible y educación de alta calidad, trabajos bien remunerados y un compromiso de introducir una reforma migratoria integral”, indicó Reyes. “El vicepresidente Biden reafirma su compromiso de garantizar que la comunidad latina sea vista, escuchada y valorada en cada parte de la sociedad, incluido el gobierno y su administración”.

El proyecto del exvicepresidente se integra en cinco grandes ejes:

El grupo UnidosUS Action Fund destacó los ejes que permitirían avanzar o reforzar la posición de la comunidad hispana en la clase media.

Today @JoeBiden released the #BidenLatinoAgenda, which lays out steps for a pathway into the middle class, access to quality education & healthcare, and makes necessary changes to our immigration system. Join our movement to turnout Latinos in this election & text TODOS to 30330.

— UnidosUS Action Fund (@UnidosUSAF) August 4, 2020