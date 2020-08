Acusan al América de participar en una mafia de jugadores en Paraguay

Un promotor de futbolistas asegura que las transacciones se hacen de manera dudosa

Son muchos futbolistas paraguayos los que en los últimos años han llegado con bombo y platillo al América, siempre en calidad de refuerzos, pero también con una buena carta de presentación, pues de todos se menciona que han sido unos “cracks” en donde han jugado.

Como ejemplos están Bruno Valdéz, Cecilio Domínguez, Miguel Samudio, Richard Sánchez y, hace apenas unos días, Sergio Díaz, pero a decir del representante de algunos de estos jugadores, Miguel González Zelada, no todos han llegado por las “vías correctas” al club.

En una entrevista con el periodista César Luis Merlo, Zelada explicó cómo se han hecho las transacciones, específicamente con Bruno Valdéz y Samudio.

“Yo vendí al América a Miguel Samudio. Hicimos una operación directa, de club a club, y conservo una buena relación. Cuando yo estaba hablando con la gente de América por Bruno Valdez, que era representado mío, convencieron al jugador para que me dejara y arribó al club. La verdad, molesta de sobremanera que haya este accionar mafioso”, explicó el agente.

🚨🚨Grave denuncia contra un club grande mexicano. Lo acusan de manejarse "como una mafia" en un país y hablan de "ciertos vueltos" en las compras de futbolistas. Más detalles, en @superdeportivo y en mis historias de Instagram @clmerlo5 💣💣 — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 4, 2020

Zelada confirmó que esta práctica ya es habitual en América, pues prácticamente contactan al futbolista a través de un tercero, es decir, un representante del club, para hacer a un lado a los agentes, y así llegar a un acuerdo.

“En Paraguay hay muy buenos jugadores, pero si no pasas por las manos de Nazareno Marcollese (es un agente argentino) es difícil arribar a la institución. No lo sé si él trabaje para América, pero hay alguien dentro del club que le está dando confianza para que haga todas las contrataciones. Una persona no puede hacer todas las contrataciones, saltear a los agentes de los futbolistas. Hay grandes comisiones que se ocultan. Creo que el dueño del grupo Televisa (Emilio Azcárraga) necesita analizar todo esto”, finalizó.

Grave denuncia sobre cómo se maneja el América en Paraguay con sus fichajes. Los detalles, aquí. 👇https://t.co/kvyegmp4Yd — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 4, 2020

Además de futbolistas paraguayos, recientemente, las Águilas también contrataron a los argentinos Leo Suárez y Santiago Cáseres, y al uruguayo Sebastián Cáceres.