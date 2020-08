Así se despidieron los famosos de María Celeste Arrarás tras su salida de Telemundo

Los famosos lamentan la inesperada salida de la periodista

María Celeste Arrarás confirmó que ya no formaría parte de “Al Rojo Vivo” y Telemundo. La periodista sorprendió a todos sus seguidores y compañeros de trabajo al anunciarlo en Instagram.

“Con profunda tristeza, quiero informarles que ayer fue mi último día con Al Rojo Vivo y en la pantalla de Telemundo”, publicó la también productora. “Esta mañana fui informada por la empresa de que han decidido que el programa tome otro rumbo y que debido a ajustes por la pandemia ya no seré mas parte del show”.

Después de su anuncio las reacciones de los famosos no se hicieron esperar y le dejaron un mensaje de apoyo durante este momento difícil.

Myrka Dellanos: Que tristeza pero yo sé que vienen cosas mejores para ti!! Que placer y honor estar contigo y compartir juntas los últimos meses. Yo también me despido de Al Rojo Vivo en los próximos días y aunque no estemos frente a las cámaras, sabes que cuentas conmigo siempre! Love you Mari!

Carmen Villalobos: María celeste eres grande! Un ser humano espectacular y una profesional exitosa y ejemplar! Dios te bendiga hoy, mañana y siempre.

Rodner Figueroa: Mari gracias por ser una gran compañera pero por sobre todo una gran amiga. Te quiero, te respeto y te admiro!!! Te vamos a extrañar mucho!!!

Jorge Bernal: MC, te adoro, te respeto, te admiro, te quiero tanto! Me agarraste de la mano y me guiaste, me regañaste, me enseñaste, me dejaste aprender de ti y me dejaste crecer. 🙏🏼 Esto no es la primera vez que te digo esto y tampoco será la última. I love youuuuuu!

Azucena Cierco: Mary estoy temblando, 14 años a tu lado… no me imagino no sentarme a tu lado…Siempre has sido mi mentora, mi jefa, ejemplo de fortaleza, inteligencia, perseverancia y excelencia, ¡cuantas experiencias de vida compartidas que no voy a olvidar nunca! Se que siempre estarás bien y que siempre hay tiempos mejores por delante. Le doy gracias a Dios porque me queda la fortuna de ser tú amiga y se que seguiré aprendiendo de tu gran ejemplo. Te adoro mi Jefaza!

Ana María Canseco: Mary eres y serás un referente en la televisión hispana… Ejemplo para muchos y se que el nuevo proyecto que decidas emprender será todo un éxito Te Quiero y te Admiro mucho.

María Elena Salinas: Celeste eres una guerrera. Sé qué hay Maria Celeste pasa rato. Un abrazo.

Jessica Maldonado: No tengo palabras para agradecer tu apoyo desde el día 1 que llegue Al Rojo Vivo eres una mujer maravillosa, inteligente, trabajadora te admiro, te respeto y agradezco tu amistad sincera se te va a extrañar.

Rashel Díaz: Mi Mari bella eres una mujer incansable!!! Te quiero mucho!!!! Dios siempre tiene el plan perfecto gracias por el ejemplo q siempre nos has dado.

Larry Hernández: Dios tiene mejores cosas para su vida “ Animo y Gracias por siempre atenderme con una sonrisa y con esa humildad la vamos a extrañar.

Erick Elías: TE QUIERO!

Dennis Pastorizo: Me da mucha pena esta noticia porque TU hacias el show. No importa cuantas reporteras te cubrian cuando no estabas, no me gustaba tanto sin ti. I am so disappointed in the network’s decision.

Carolina Sandoval: “.is respetos para ti …eres un gran ejemplo para muchos de nosotros 👉🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 te aplaudo y gracias por haber sido de las personas que me escribió hace una semana.

Ximena Duque: Lo mejor esta por venir Mari bella. Ahora a crear tu propio show.

