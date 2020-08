Buscan a un hombre y a una mujer por matar un perro a tiros en Colorado

Autoridades en Colorado buscan a una hombre y a una mujer por matar a tiros a un perro en un hecho que quedó registrado en video.

La Policía de Lakewood publicó el video de una cámara de vigilancia en la que se aprecia a los sospechosos regresar a un Chrysler 300 plateado a las 7:00 a.m. del sábado.

De acuerdo con el reporte de la Policía, testigos dijeron que la pareja discutía cuando salieron del auto. Al poco tiempo vieron a la mujer disparar contra el animal. El hombre controlaba al perro con sus brazos. El can fue abandonado en la escena.

On 8/1 at 7am, LPD responded to calls of a dog who had died of apparent gunshot wounds at 12th and Teller. The male and female suspects in the video drive a silver Chrysler 300. Anyone with info pls call @CrimeStoppersCO at 720-913-7867 and reference LPD case LK20-027899. pic.twitter.com/co3oW153Jw

— Lakewood Police (@LakewoodPDCO) August 5, 2020