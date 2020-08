“Fue duro tenerte como oponente”: Messi y Xavi dedican emotivos mensajes a su gran rival Iker Casillas

View this post on Instagram

Iker, gracias por estos 23 años en los que hemos sido compañeros, rivales y, sobre todo, amigos. Durante estos años he sido testigo de como crecías como profesional y como persona. Hemos vivido juntos victorias y derrotas. Nos hemos enfrentado y nos hemos reconciliado. Aunque muchos crean que el fútbol es lo más importante en nuestras vidas, nosotros sabemos que no es así. Sabemos que lo importante son las personas, el respeto y la dignidad. Y por eso hemos podido solucionar juntos cualquier conflicto y forjar una amistad inquebrantable. Enhorabuena por tu brillante carrera, amigo. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. #Grac1as @ikercasillas