Nueva York legaliza el helado con licor: dos placeres en uno para impulsar turismo y agricultura

Helado y alcohol, dos placeres con amplios seguidores, ahora pueden combinarse legalmente para la venta en Nueva York.

El gobernador firmó Andrew Cuomo una ley el lunes que autoriza la fabricación y venta de postres congelados con licor. La medida está destinada a ayudar a los trabajadores lácteos, productores de licores, restaurantes y minoristas del estado a satisfacer una “creciente demanda del consumidor” de helado alcohólico, dijo la gobernación en un comunicado de prensa.

La ley amplía las opciones, pues el helado que contiene vino, cerveza o sidra ya era legal en el estado, destacó CNN.

Según la nueva ley, los postres congelados pueden contener un máximo de 5% de alcohol en proporción a su volumen y requerirán el mismo etiquetado y advertencias que los productos con vino, cerveza y sidra.

“La industria de bebidas artesanales ha experimentado un crecimiento explosivo en Nueva York y con eso viene la responsabilidad de avanzar en las regulaciones que ayudan a garantizar la viabilidad a largo plazo, proteger a los consumidores y brindar a los agricultores oportunidades para aumentar sus negocios”, dijo el comunicado firmado por Cuomo.

“Esta legislación hará crecer aún más la floreciente industria e impulsará a las pequeñas empresas, al tiempo que ayudará a encaminarlas hacia un crecimiento sostenido que empoderará tanto a los productores como a los consumidores”, añadió.

La senadora estatal Rachel May y la asambleísta Donna Lupardo, ambas Demócratas, comentaron que la nueva ley ayudaría a las empresas e impulsaría el turismo en el estado.

“Esta legislación ayudará a la industria láctea de Nueva York y nuestras industrias de licores y bebidas artesanales al mismo tiempo”, dijo May en un comunicado.

The people love ice cream. The people also love liquor. https://t.co/0vXKf8ccSc

— CBS 58 News (@CBS58) August 4, 2020