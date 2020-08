Oraciones para quitar el mal de ojo en niños, personas y mascotas

Una de las formas de quitar una de las maldiciones más comunes, como el mal de ojo, es la oración

El mal de ojo es un tipo de maldición generada por la envidia que tienen las demás personas hacia nosotros y se transmite a través de la mirada. Esto significa que, cuando alguien nos ve con resentimiento, celos o rivalidad puede causarnos daño.

Existen diversos rituales y hechizos para curar el mal de ojo, pero, primero, hay que saber identificar y confirmar que alguien ya nos ha enviado este maleficio.

Algunos de los síntomas son: estar más nervioso de lo normal, mareos o náusea, malestar general, no dormir bien por la noche o despertar sobresaltado, sensación de paranoia, angustia y ataques de ansiedad.

Todos somos propensos a ser víctimas de esta maldición, principalmente, los niños. Sin embargo, también las mascotas pueden sentir sus efectos. Una de las formas más sencillas y eficaces de quitarlo es a través de la oración.

Oración para el mal de ojo en niños

Los bebés y niños son los más sensibles a padecer esta maldición ya que son seres puros que carecen de malicia. Si es el caso de tu hijo o hija, así como de algún otro menor, puedes rezar la siguiente oración:

“En el santo nombre de Dios padre; en el santo nombre de los caídos y de los protectores celestiales que moran en el cielo resguardando la voluntad de los fieles devotos. ¡Oh padre mío! Hoy clamo ante tu nombre para que ayudes a este pequeño que en estas horas se ve invadido por la envidia de aquel que solo quiere el mal para el prójimo.

Tú santísima y misericordiosa voluntad lo puedes todo, Señor, Y sé que harás que su salud recobre ese estado de ánimo, felicidad y gloria de antaño. Ayúdalo, Dios todopoderoso, pues tú eres el único que puede. Amén.”

Oración del mal de ojo para mascotas

Las mascotas también son seres puros que se guían por sus instintos y generan un vínculo afectivo especial con nosotros. Es por eso que también pueden verse afectadas por el mal de ojo. Si ves que tu mascota se comporta de manera extraña, dedícale la siguiente oración:

“¡Oh san Francisco de Asís! Curador, protector y caritativo guardián de los animales. Fiel devoto a la voluntad de Dios; este día yo te magnifico y te pido que medies a mi favor para que mi amada mascota puedas vadear el actual estado causado solo por aquella persona que busca jactarse del mal; te pido que le devuelvas la felicidad a su conducta y lo levantes de su apatía pues temo por su actual estado de salud. Amén”.

Oración para cualquier persona con mal de ojo

Generalmente, son los adultos quienes son los más envidiosos así que cualquiera de nosotros somos proclives a padecer el mal de ojo. La oración que puede ayudarnos es la siguiente:

“Luz del mundo, luz del bien. Tú que siempre terminas siendo la vencedora en la lucha contra el mal aunque a veces los simples mortales no lo veamos por nuestra impaciencia y nuestra pequeñez te pido que me ampares y protejas del mal de ojo que puedo tener encima.

A tu lado no tengo por qué tener nada y aunque haya personas que no me quieran bien y me deseen lo peor no podrán lograr hacerme daño puesto que yo soy de los vuestros y estoy contigo. Nadie que intente maldecirme podrá lograr su objetivo puesto que el mal se volverá contra ellos. Amén”.

