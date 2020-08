Pelea masiva de unas 100 personas en un hotel de Anaheim obliga a la policía a intervenir

La policía de la ciudad de Anaheim en el condado de Orange, reportó una pelea masiva en la que se estima que intervinieron entre 60 a 100 personas y que ocurrió el miércoles en Cambria Hotel, en el bloque 100 de E. Katella Avenue, cerca de Disneyland, alrededor de las 12:30 p.m.

Las autoridades informaron que dos personas fueron detenidas y otras dos fueron trasladadas a hospitales con lesiones leves.

The large brawl at the Cambria is now code 4. 2 have been arrested and 2 transported to the hospital with non-life threatening injuries. The investigation is continuing. pic.twitter.com/KRLqlJ6xMS

— Anaheim PD (@AnaheimPD) August 5, 2020