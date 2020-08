AMLO reconoce discrepancias en su gabinete tras criticas de funcionario a la 4T

Víctor Manuel Toledo, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales dijo que la Cuarta Transformación está llena de contradicciones y "luchas de poderes"

MÉXICO – Luego de que Víctor Manuel Toledo, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), afirmara que la Cuarta Transformación está llena de contradicciones y de “luchas de poder”, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que había discrepancias en su gabinete ya que hay libertad de opiniones.

“En el Gabinete nuestro hay discrepancias, no hay pensamiento único, se da la libertad para que todos opinen, desde luego yo soy el responsable del resultado final, yo soy el que al final decido”, precisó en conferencia desde Sonora, donde realiza una gira de trabajo.

“Y en ese caso, yo soy el responsable y no son los secretarios los responsables de decisiones, tiene que ser el presidente, entonces busco siempre armonizar, escuchar a todos, darle la razón al que la tiene y decido, en función de lo que conviene más al pueblo”, manifestó.

El mandatario fue cuestionado sobre los dichos del secretario del Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, quien arremetió contra la 4T y advirtió de “luchas de poder” al interior del Gabinete federal.

Y es que circula en las redes sociales un audio sobre una reunión de Toledo con otros colaboradores del Gabinete federal, donde el funcionario expresó abiertamente sus diferencias con otros colaboradores del presidente López Obrador. , entre ellos Alfonso Romo, jefe del Gabinete.

“Yo quisiera compartir con ustedes lo que yo he vivido y he observado en estos 10 meses, porque efectivamente la 4T, como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe, no existe”, dijo Toledo.

“Por el contrario, este Gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y esto se expresa concretamente en luchas de poder al interior del Gabinete, que yo lo he notado en varias líneas”, expresó el funcionario.

🔥 Explotan las diferencias en la 4T. Como un "gobierno de contradicciones", así calificó el secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo a la administración de AMLO. Acusó que el presidente, Romo y la Sader están en contra de la agroecología.pic.twitter.com/n7RlrYJ6ea — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 5, 2020

Ante esa situación, AMLO aseguró que no ha hablado con el titular de Semarnat, pero aseguró que no le ha presentado su renuncia.

Asimismo, recordó que las diferencias son normales en un proceso de transformación y recordó al Gabinete del expresidente Benito Juárez.

#ConferenciaPresidente. “No he podido hablar con el secretario Víctor Manuel Toledo”, afirma @lopezobrador_ al referirse al audio del titular de la @SEMARNAT_mx. “Es natural que hayan diferencias en un gabinete”, subraya. pic.twitter.com/S1rZ0jgmz8 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 6, 2020

“No he podido hablar con él, con Víctor Manuel, pero pues esto es, yo diría normal en un proceso de cambio, de transformación, el mejor Gabinete, ya lo dije una vez y lo repito, creo que lo he dicho varias veces, el mejor Gabinete que ha habido en la historia de México fue el Gabinete del Presidente Juárez, no habido un gabinete mejor y ellos, los integrantes de este gabinete, primero renunciaban constantemente, si hacen ustedes el análisis histórico, el presidente Juárez no sé, pero debe haber tenido unos 10 o 15 Secretarios de Hacienda”, refirió.

“Y le presentaban la renuncia constantemente, imagínense las diferencias entre liberales moderados y liberales radicales, se enfrentaba como Ford, que era moderado, con Ocampo, que era radical”, dijo AMLO.

No idealizar la 4T

En el audio Toledo sugirió no idealizar a la 4T.

“A lo que quiero llegar es que estamos haciendo un esfuerzo de Semarnat, pero no estamos en un Gobierno totalmente del lado nuestro, adentro hay contradicciones muy fuertes y yo la verdad es que veo muy difícil, no debemos idealizar la 4T.

“Este Gobierno es un gobierno de contradicciones brutal, y toda nuestra visión que aquí la compartimos todos nosotros, no está para nada en el resto del Gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del presidente, hay que decirlo”.

En el audio, Toledo truena contra varias Secretarías de Estado y acusa al Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, de “bloquear” proyectos ambientales y de transición energética.

Sobre la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader), que encabeza Víctor Villalobos, advierte que está dirigida fundamentalmente a los agronegocios y está en contra de la agroecología, que -de acuerdo con su versión- impulsa la Semarnat.

“Y trata de imponer, digamos, toda la visión que hay, que impera en el mundo, de las grandes corporaciones. Dos ejemplos concretos es que Alfonso Romo, que ha adquirido enorme centrabilidad y poder dentro del Gobierno, dado por el Presidente, es el operador principal para bloquear todo lo que efectivamente se ha dado en la línea de lo ambiental, de la transición energética, de la ecología, todo el tiempo”, expresó.

El funcionario reveló que hace dos meses el Presidente convocó a una reunión de Gabinete para impulsar un proyecto de ganadería de una compañía norteamericana que consistía en la renta o compra de miles de hectáreas ejidales en Campeche y Tabasco.

“Afortunadamente no se logró, pero quería impulsar un proyecto para hacer un gran proyecto de producción, en un modelo totalmente de agronegocio”, manifestó.

En el caso de Constellation Brands, mencionó que la Secretaría de Gobernación estaba a favor de la cervecera e incluso el subsecretario de Gobierno, cuyo nombre no mencionó, convocó a una reunión para convencer a cinco Secretarías de que apoyaran a la empresa.

Toledo además ventiló que tiene diferencias con la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, “por lo que está pasando en energía”, sin ser más específico.

No es la primera vez que el papel de Romo en el Gobierno genera malestar, pues el año pasado el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, renunció por su influencia en “la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento” de economía.

Hace dos semanas renunció el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, quien se opuso a la militarización de los puertos y aduanas del país ordenada por López Obrador.

El mismo Toledo asumió la secretaría de Medio Ambiente en mayo de 2019 tras la renuncia de Josefa González-Blanco, quien protagonizó un escándalo al ordenar el retraso de un vuelo comercial para poder llegar a tiempo al aeropuerto.