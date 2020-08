“Chofis” López acabó en terapia tras las despiadadas críticas en su contra

El jugador vive uno de sus peores momentos con Chivas

El futbolista de las Chivas, Javier Eduardo López, vive uno de los peores momentos de su carrera; sus condiciones físico atléticas no son las mejores, no ha tenido regularidad en este inicio de torneo; lo que ha desencadenado la crítica de periodistas y aficionados por su pobre rendimiento.

En entrevista para TUDN, la “Chofis” lamentó que la afición ponga más atención más en situaciones extracancha y que solo se fijen en lo negativo.

“Ultimamente me han criticado muchísimo; no saben, ellos se dejan llevar mucho por lo que ven en redes sociales. Te digo, los mexicanos son muy negativos, en vez de apoyar al mexicano. En este caso, en vez de que la afición apoye al jugador, siempre está viendo qué es lo mal que está haciendo”, indicó.

Chofis habla de las críticas en su contra: “Los mexicanos somos muy negativos… Ojalá que así como me piden que le eche ganas, también lo hicieran con los demás compañeros”. pic.twitter.com/MTUciooYdT — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) August 6, 2020

El jugador mandó un mensaje a sus detractores luego de las burlas que tuvo en el partido de la jornada 1 ante León, principalmente por su sobrepeso, y pidió que sean justos.

“El partido contra León me tocó jugar siete minutos. Nada, literalmente nada. Y se habló más de esos minutos que de todo el partido. No critican a mis compañeros, sólo a mí. Sólo nos tocó estar en una situación que León nos estaba dando una paseada, nos estaba dando toque. Siete minutos entré y ya de todo me decían, que ya retírate y no sé qué”, añadió.

La “Chofis” reconoció que ha tenido ofertas importantes de otros equipos mexicanos y extranjeros , pero decidió quedarse en el Guadalajara porque es un reto, además, apuntó que tuvo que tomar terapia para sobrellevar lo que vive.

“Voy por buen camino, he estado trabajando lo mental y lo físico. Tuve pláticas con un neurolingüístico que se llama Alex de los Ríos, me está ayudando mucho, tuve sesiones de una hora por semana para saber cómo llevar todo esto, las críticas, lo extra cancha“, finalizó el jugador de 25 años.