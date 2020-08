Hijo de Rey Mysterio debutará este mes en la WWE contra el archirrival de su padre

Dominik Gutiérrez luchará en el Summerslam 2020 contra quien le hirió el ojo a Mysterio

Dominik Gutiérrez, hijo de Rey Mysterio tendrá su primera lucha oficial en Summerslam 2020 el próximo 23 de agosto contra Seth Rollins, quien le hirió el ojo a su padre hace unas semanas.

El evento de lucha libre más importante del verano se engalanará con el esperado debut del hijo del gladiador, quien clama venganza desde hace tiempo por lo que El Mesías le hizo a su padre.

En su lucha por vengar a su padre, Dominik Mysterio hará su debut en un ring de WWE ante Seth Rollins en #SummerSlam.

Cabe mencionar que Dominik ya ha subido al entarimado para encarar al archirrival de su padre e intercambiar algunos golpes, con resultados poco favorables, ya que entre Rollins y sus secuaces sometieron a ambos y volvieron a castigar el ojo de Rey Mysterio.

¡Rompe el silencio! 👁❌

Seth Rollins habla después de la lucha OJO POR OJO contra Rey Mysterio en #ExtremeRules de WWE.

Esto suscitó una gran molestia entre la familia Gutiérrez, por lo que ya hay una gran rivalidad también entre Dominik y Seth, lo cual hace aún más atractiva la pelea que se llevará a cabo en el Performance Center de Orlando, Florida.

La cartelera de la función es la siguiente:

– Campeonato de WWE: Drew McIntyre (c) vs. Randy Orton

– Campeonato de Estados Unidos de WWE: Apollo Crews (c) vs. MVP

– Campeonatos por Parejas de RAW: The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) (c) vs. Andrade y Ángel Garza

– Seth Rollins vs. Dominik Mysterio