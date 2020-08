Nacho admitió que sí hubo infidelidad en su matrimonio

El venezolano Nacho confiesa que le fue infiel a Inger Devera, pero que eso no fue la causa de la separación

El cantante Nacho Mendoza sigue siendo noticia, pues en esta oportunidad el ex integrante del dúo “Chyno y Nacho” confesó que sí hubo infidelidad en su matrimonio con quien fuera su esposa y madre de tres de sus cinco hijos, Inger Mendoza. Sin embargo, aclaró que eso no fue lo que causó la separación.

Por otro lado, habló de su nueva relación con la modelo y presentadora Melany Mille y el nacimiento de su más reciente hija Mya Michelle, quien además es su primera niña, pues los hijos anteriores son todos varones. Afirmó que su nueva pareja no tiene nada que ver con la ruptura, ya que él e Inger ya habían decidido separarse pero no lo habían hecho público.

“Durante nuestra relación hubo infidelidad. Ojo, durante nuestra relación, no que nuestra relación se acabó por una infidelidad. Lo digo porque me gusta ser sincero, no tengo por qué mentir. Si yo con mi expareja superé esa situación de infidelidad y seguimos intentándolo todo lo que se tiene que hacer para prosperar como pareja, pues no tengo el temor de decir claro que hubo fallas, fallas mías, fallas de ella”, dijo el cantante a Hola USA, el único medio al que dio la exclusiva de hablar de esto. Además aparece con su actual pareja en la portada de la última edición del medio.

Por otro lado, agregó que la explicación la dio por sus fanáticos, quienes aún se preocupan por él y porque cree que merece contarles cómo sucedieron las cosas. “Sólo intento que entiendan un poco mejor toda esta historia”, dijo al tiempo que afirmó que a Melany le afectó mucho que la tacharan de ser “la otra” y la atacaran por las redes sociales. Nacho contó que trató de mantenerla alejarla de las críticas porque “No se las merece”.

No hay duda que Nacho es un artista con mucha trayectoria y con mucho amor hacia sus seguidores que lo han apoyado desde el inicio de su carrera y por eso “Se sintió en la necesidad de aclarar ciertas cosas”. Ni Inger Mendoza, ni su actual pareja, Melany Mille se han pronunciado al respecto.