Rescatan a 3 menores y detienen a sospechoso de tráfico humano luego de persecución en Florida

Autoridades en Florida detuvieron a un sospechoso de tráfico luego de una persecución por un supuesto asalto a una propiedad.

Agentes en el condado de Jackson dijeron que la persecución inició que cuando pretendían interrogar a Domingo Morales por un robo ocurrido en el área. El sujeto se dio a la fuga hasta que perdió control del vehículo en Dogwood Drive.

De acuerdo con el reporte policial, los agentes rescataron del auto a una joven de 17 años y a un bebé de dos, que estaba en la silla trasera. Otro menor de tres fue hallado en el césped luego de ser expulsado del vehículo.

Ninguno de los menores presentó heridas severa, algo considerado “milagroso” por los agentes.

Sheriff's deputies said that if they'd known three minors were in the car, they would not have continued the chase.https://t.co/NFO7wxhgpe

— NBC 24 (@NBC24WNWO) August 6, 2020