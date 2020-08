Apagón en Manhattan y Queens: miles afectados y retrasos en servicio del Metro y LIRR

Unos 70 mil clientes estuvieron sin luz en el primer corte

Por alrededor de una hora, esta mañana miles de neoyorquinos se quedaron sin servicio eléctrico en Manhattan y luego Queens.

Las primeras áreas afectadas fueron Upper West Side, Upper East Side, Morningside Heights, Hamilton Heights y Central Harlem, reportó Pix11.

El mapa de apagones de Con Ed aumentó de sólo 67 clientes en Manhattan sin electricidad a las 5 a.m. a casi 70 mil alrededor de las 5:45 a.m.

A las 6:30 a.m., el número de clientes afectados por interrupciones se había reducido significativamente a 551. El servicio subterráneo se reanudó con retrasos.

Más tarde, cerca de las 7 a.m., también hubo un apagón en la sección Middle Village de Queens, y el servicio de trenes LIRR estaba experimentando demoras relacionadas con la señal, informó NBC News.

“Estamos investigando un problema en nuestro sistema de transmisión que causó que tres redes en Manhattan perdieran su suministro eléctrico aproximadamente a las 5:13 a.m.”, dijo Con Ed en un comunicado.

Desde la tormenta Isaías del martes, miles de personas ya estaban sin electricidad en NYC y Westchester.

@ConEdison is responding to a power outage in Queens ZIPs: 11358, 11361, 11364, 11365. Report service loss: 1-800-75-CONED or https://t.co/12zVPHpRjS. Multilingual & ASL Link: https://t.co/EpfQx3HG7W. — NYCEM – Notify NYC (@NotifyNYC) August 7, 2020

BREAKING: And just like that, the lights came back on. Blackout across Upper Manhattan, for about half an hour, in #HamiltonHeights, #Harlem, #UpperWestSide, #MorningsideHeights. What happened? More on @PIX11News all morning. pic.twitter.com/SCG30POvAx — James Ford (@jamesfordtv) August 7, 2020