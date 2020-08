Coach de banca de los Athletics se disculpa por hacer saludo nazi

Ryan Christenson, coach de banca de los Oakland Athletics, pidió disculpas por un saludo nazi “involuntario” que realizó tras la victoria de su equipo sobre los Texas Rangers.

El entrenador fue captado por las cámaras de televisión con el brazo extendido al aire, cuando el equipo abandonaba el campo y los peloteros chocaban los codos son sus compañeros en la banca.

Al notarlo, el cerrador Liam Hendricks, quien iba ingresando a la zona, le corrigió la postura, dándole a entender que el brazo no tenía que estar extendido, sino con el codo flexionado. Luego de entenderlo, ambos se miraron y sonrieron.

Oakland A's Bench Coach Ryan Christenson Apologizes for Nazi Salute During Game https://t.co/KPm978ddlh

— TMZ (@TMZ) August 7, 2020