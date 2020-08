Coca-Cola habría pagado millones a científicos para mentir sobre efectos de azúcar en las sodas y obesidad

El equipo de estudiosos examinó 18,000 intercambios de correos electrónicos entre la sede de Coca-Cola Company en Atlanta con dos universidades en Estados Unidos

Un equipo internacional de investigadores descubrió movidas turbias por parte de científicos que se prestaron para “limpiar” la imagen de Coca-Cola a cambio de dinero.

Una investigación publicada esta semana en la revista médica Public Health Nutrition reveló que expertos recibieron millones de dólares a cambio de restarle peso al impacto en la salud de esta bebida y la obesidad, reportó RT Noticias.

El equipo de estudiosos examinó 18,000 intercambios de correos electrónicos entre la sede de Coca-Cola Company en Atlanta con la Universidad de West Virginia y la Universidad de Colorado.

Ambas instituciones formaron parte de Global Energy Balance Network (GEBN), una organización sin fines de lucro dedicada al estudio de la obesidad en Estados Unidos, entre 2014 y 2015.

Según los hallazgos de la investigación, GEBN fue creada por la compañía de bebidas para minimizar los vínculos entre la obesidad y el azúcar que contienen las sodas.

Coca-Cola además financió directamente a la organización con al menos $1.5 millones de dólares en 2015; y realizó contribuciones financieras adicionales a académicos afiliados al grupo para que realizan estudios que favoreciera a la empresa.

GEBN también intentó restar importancia al hecho de que la multinacional era uno de los donantes principales de su investigación.

El documento establece que los científicos pagados por la corporación promovieron la falsa idea de que la obesidad era resultado solo de la falta de ejercicio y no de una mala dieta y el consumo de bebidas carbonatadas.

“Coca-Cola utilizó a académicos de salud pública para llevar a cabo tácticas clásicas del tabaco para proteger sus ganancias”, planteó Gary Ruskin, director ejecutivo de US Right to Know, según citado por el mismo medio.

Coca-Cola no ha respondido a las alegaciones contenidas en el informe. Tampoco las instituciones de educación superior señaladas en el informe.