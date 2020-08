EE.UU. añade 1.8 millones de puestos de trabajo en julio

Se debilita la creación de empleo mientras avanza el COVID y la tasa de desempleo queda en el 10.2%

La economía de EEUU creó 1.8 millones de empleos en julio, una mejora que según la Oficina de Estadísticas Laborares (BLS), refleja “la continuada vuelta a la actividad económica que ha había sido truncada debido a la pandemia del coronavirus y los esfuerzos por contenerlo.

La tasa de desempleo cayó al 10.2% en julio, un mes en el que la creación de puestos de trabajo se ha debilitado con fuerza con respecto a mayo y junio coincidiendo con una fuerte expansión de los contagios y fallecimientos. Aún se está 13 millones de empleos por debajo de donde se estaba antes de la pandemia.

Ante la fuerza que ha cobrado el COVID en muchas zonas del país, ha habido muchos cierres de negocios, algunos no han podido abrir por no haber podido recuperarse y buena parte de la demanda está ejerciendo mucha cautela en el consumo dado que se han ido retirando apoyos cruciales desde Washington y aún no se han sustituido con un nuevo alivio fiscal.

Las cifras del BLS muestran que en mayo se crearon 2.72 millones de empleos y el junio se llegó a los 4.79 millones, de acuerdo con cifras revisadas al alza que contienen 17,000 empleos más no contabilizados anteriormente.

En el caso de los latinos el desempleo afecta al 12.9% de esta comunidad aunque en este porcentaje no se incluye a las personas que operan en la economía en la sombra. Las mujeres siguen sufriendo más el desempleo, el 14% de las latinas no tiene trabajo. Entre la comunidad negra la tasa es más alta y sobrepasa el 14%.

La mayoría de los empleos se han creado en sectores como el ocio y los servicios de bares y restaurantes, el comercio al por menor, salud y los servicios profesionales y de negocios. También el sector público creó empleo.