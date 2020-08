Gobernador autoriza apertura de escuelas de Nueva York por caída de contagios

Todos los distritos escolares del estado Nueva York -incluyendo NYC, el más grande del país- pueden reabrir, dijo hoy el gobernador Andrew Cuomo.

“Buenas noticias. Todas las escuelas pueden reabrir”, anunció Cuomo en una conferencia telefónica. Explicó que las aulas son elegibles para volver a recibir alumnos porque todas las regiones del estado tienen bajas tasas de infección por coronavirus.

Pero advirtió que cada distrito escolar debe presentar planes de reapertura que requieren la aprobación del Departamento de Salud del estado, en Albany.

Dijo que el Departamento ya está revisando los planes y señaló que algunos están “incompletos” y que se informará a cada distrito escolar si sus planes son aprobados más tarde hoy o el lunes. Pero agregó en general: “Para fines de planificación, pueden abrir”, reportó New York Post.

El alcalde Bill de Blasio ha propuesto un plan híbrido bajo el cual los estudiantes tendrán tanto aprendizaje remoto como instrucción en clase. Pero los sindicatos se han mostrado muy escépticos a la vuelta a las aulas y muchos maestros se han dado a la baja.

También los padres han expresado sus preocupaciones, aunque muchos no tiene opciones para sus hijos mientras ellos trabajan fuera de casa.

Al suspenderse las clases e iniciar la educación virtual a mediados de marzo, el Canciller Richard Carranza reconoció que alrededor de un tercio, equivalente a 300 mil estudiantes de la ciudad, quizá no tenían los dispositivos necesarios, como computadoras, tabletas o acceso a internet de alta velocidad, o ni siquiera un espacio donde conectarse, pues viven en refugios. Además, la socialización en el aula es parte del aprendizaje.

