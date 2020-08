Las veces que María Celeste y Myrka Dellanos probaron tener la mejor amistad

View this post on Instagram

Querida Marí : Estamos viviendo en momentos sin precedentes en este mundo y ha sido un verdadero honor y placer compartir la pantalla contigo una vez más durante estos últimos meses para informarle al público sobre los momentos difíciles en los que estamos viviendo. Ha sido un momento histórico y único! Te doy gracias por la oportunidad de presentar el programa juntas y me da tristeza al pensar que no estaremos haciendolo en los próximos días que estaré en el programa. Mi tiempo en Al Rojo Vivo también llega a su fin muy pronto y me alegra poder estar a tu lado en este momento. Los tiempos De Dios son perfectos mi amiguita! Todo pasa por una razón y quien sabe lo que nos depara el futuro. Tenemos que seguir creyendo que lo mejor esta por venir! Tú has logrado tanto como mujer y periodista y todos los que te queremos te aplaudimos! Gracias a cada uno de ustedes que ha estado con nosotros por tantos años y nos animan a seguir adelante! Aunque no estemos en frente de una cámara juntas, sabes que cuentas conmigo siempre! Love you Mari! 💕 • Una ACLARACIÓN: Yo vine a Telemundo durante la pandemia- estuve en Un Nuevo Dia y después en ARV.