Los tres puntos que unen a republicanos y demócratas en fecha límite para aprobar paquete de estímulo

Parece que republicanos y demócratas no coinciden en casi nada en cuanto a propuestas de ayuda económica, pero no es así

En medio del impasse que enfrentan los congresistas como parte de las negociaciones para un nuevo paquete de estímulo, hay al menos tres puntos en los que la mayoría de los legisladores coinciden en términos de medidas económica que deben ser aprobadas.

Segunda ronda de cheques de estímulo

Una de las propuestas más sonadas desde hace meses es la de un nuevo cheque de estímulo. Aunque aún no se ha establecido la cantidad del pago de una segunda ronda, tanto republicanos como demócratas están de acuerdo en que un segundo cheque es necesario.

El HEALS Act de los republicanos dispone para pagos directos a individuos y familias similar a los establecidos bajo CARES Act. La ley aprobada en marzo en el Congreso aplica a individuos que presentan declaraciones de impuestos con ingresos brutos ajustados de hasta $75,000, y hasta $150,000 para parejas casadas que presenten declaraciones en conjunto.

La legislación aprobada en la Cámara de Representantes por los demócratas, nombrada HEROES Act establece la misma medición de ingresos. Sin embargo, es más generosa en cuanto a dinero por dependientes, ya que otorgaría $1,200 por cada menor. En el caso de la ley CARES, el pago es de $500 por dependiente.

Una extensión a moratoria de desalojos

Miembros de ambos partidos concuerdan en que remover a millones de estadounidenses de sus viviendas por no poder cumplir con el pago de la renta no es una opción.

El pasado 25 de julio venció el plazo establecido bajo la ley CARES que suspendía los pagos por 120 días para inquilinos en viviendas con respaldo federal.

A raíz del vencimiento del periodo, millones de residentes quedarían vulnerables a las decisiones de los caseros, quienes tendrían más libertad para desalojarlos de sus viviendas por falta de pago.

Varias legislaciones han sido presentadas en el Congreso para auxiliar a las familias en riesgo de ser desalojadas.

HEROES Act incluye una propuesta de $100 mil millones de dólares en fondos para el pago de vivienda bajo el “Emergency Rental Assistance Act and Rental Market Stabilization Act”.

Otra medida en la misma línea que también se encuentra ante la consideración del Senado federal es el “Emergency Housing Protections and Relief Act of 2020”. La legislación crea un fondo de emergencia para a paliar posibles desalojos y la crisis de vivienda en general.

Sobre la naturaleza de la medida que podría ser aprobada en el Congreso no se tienen detalles.

Sin embargo, el presidente Donald Trump ya anticipó por redes sociales que, mediante orden ejecutiva, podría atender este problema.

Ayuda por desempleo

Trump también manifestó ayer mediante su mensaje en Twitter que el equipo que trabaja en la orden ejecutiva también busca subsanar el tranque en la Legislatura con relación a la extensión de ayuda por desempleo.

Aunque es uno de los temas más espinosos que enfrenta a republicanos y demócratas, los congresistas están de acuerdo en que se trata de una ayuda clave para los millones de estadounidenses que aún no encuentran empleo a raíz de la pandemia.

La disyuntiva no es si se ampliará o no la ayuda. El debate va en la línea de la cantidad de dinero adicional que sería aprobado y por cuánto tiempo. Los demócratas insisten en que no apoyarán una medida que disponga menos de $600 extra semanales por desempleo. Sin embargo, sus opositores republicanos consideran que el pago es excesivo y que no motiva a los beneficiarios a que retornen al mercado laboral ya que reciben más de seguro que empleados, por lo que proponen pagos extra de $200 semanales.

Una semana después de la expiración de la extensión de los $600 bajo la ley CARES, muchos republicanos están en la línea de recortar los beneficios a $200 semanales por dos meses, y luego aplicar un 70% de lo que ganaba la persona en su último trabajo en el cálculo para pagos subsecuentes.

Aunque los datos más recientes apuntan a una mejoría en el escenario laboral con 1.8 millones de empleos creados en julio, el panorama está lejos de estar resuelto. Las cifras de la Oficina de Estadísticas Laborares (BLS) indican que EEUU aún está 13 millones de empleos por debajo de donde se estaba antes de la pandemia.