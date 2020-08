Sherlyn comparte fotos amamantando a su hijo y habla de los beneficios de la lactancia materna

View this post on Instagram

Para que las madres puedan iniciar y mantener la lactancia materna exclusiva durante 6 meses, la OMS y el UNICEF recomiendan: que la lactancia se inicie en la primera hora de vida; que el lactante solo reciba leche materna, sin ningún otro alimento ni bebida, ni siquiera agua; que la lactancia se haga a demanda, es decir, con la frecuencia que quiera el niño, tanto de día como de noche; Ahora les dejo unos DATOS CURIOSOS sobre lactancia materna, tome nota: La leche materna tiene más del 80% de agua, especialmente la primera leche que el bebe consume en cada amamantada. La succión del bebé es un proceso aprendido dentro del útero materno, es decir, cuando los bebés nacen ya saben succionar. Las madres en período de lactancia deberían beber al menos 2 litros diarios de líquidos o incluso más. Dar el pecho no tiene por qué doler, ni producir molestia alguna si se realiza correctamente. Para despertar al bebé cuando se duerme mientras se le da pecho, resulta muy efectivo rascarle la planta de los pies para despertarlo. Se ha demostrado que cuando la madre consume cafeína, ésta aparece rápidamente en la leche materna, especialmente a la hora u hora y media de ingerida, provocando síntomas como insomnio, nerviosismo e irritabilidad al bebé. Alimentos como la cebolla, ajo, alcachofa, cítricos y coliflor pueden alterar y cambiar el sabor de la leche provocando el rechazo del bebé al tomarla. La mayoría de fármacos no causa ningún problema al bebé durante este periodo. La saliva del niño contiene sustancias antibióticas y protege el pezón de las irritaciones. La mayoría de las enfermedades comunes, como la gripe o la diarrea, no pueden transmitirse a través de la leche materna. La producción de leche supone un gasto energético para el organismo de la madre ayudando a la pérdida de peso. #normalicemoslalactancia #amamantadondesea #semanadelalactanciamaterna