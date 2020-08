Video: avistan cadáver masculino en el East River de Nueva York

Se cree que tenía unos 30 años, pero no ha sido identificado

Un cuerpo masculino fue recuperado del East River anoche, después de estar flotando frente a la orilla del Domino Park en Brooklyn (NYC).

NYPD sacó al hombre a la orilla en Williamsburg justo antes de las 7 p.m. Los socorristas lo declararon muerto unos minutos después.

La policía de Nueva York aún no ha revelado la identidad de la víctima. Se cree que tenía unos 30 años.

No quedó claro de inmediato cómo terminó el hombre en el agua. Estaba vestido y en principio no tenía signos de trauma, según la policía, mientras se espera el reporte forense, informó New York Post.

Unos vecinos grabaron el avistamiento del cuerpo flotando.

Busque ayuda

Llame al 1.888.NYCWELL ( 1.888.692.9355 ).

( ). Envíe el mensaje de texto “ WELL ” a 65173.

” a Revise información en https://nycwell.cityofnewyork.us/es/