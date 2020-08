VIDEO: CJNG agradece a Gobierno mexicano captura del Marro, líder huachicolero

A pesar de usar armas en su mensaje se comprometen a regresarle la paz a Guanajuato y lanzan esta feroz advertencia

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) agradeció a las autoridades la captura del huachicolero y narcotraficante José Antonio Yépez Ortiz alias el Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL).

Mediante un video se comprometió a regresar la paz al estado de Guanajuato, lugar que se convirtió en el más violento de México en los últimos meses debido a la guerra que había entre ambos grupos del crimen.

Integrantes del Grupo Élite del “CJNG” agradecen a las autoridades por la detención de “El Marro”. Prometen garantizar la paz en el estado y piden a los empresarios no tener miedo y no huir del estado, los que se fueron ya pueden regresar. pic.twitter.com/DOiLFF8XsR — México Código Rojo (@MexicoRojo1) August 8, 2020

“Guanajuato y empresarios en general, se les comunica que hoy el Cártel Jalisco Nueva Generación se compromete con ustedes, pueblo de Guanajuato al igual que con las autoridades a mantener el estado tranquilo y en paz hoy al igual que el pueblo de Guanajuato nos complace saber la detención de José Antonio Yépez, alias el Marro, el mata inocentes, respetaremos lo dicho que la guerra era contra el Marro, que sus días estaban contados, así como también reiteramos lo dicho por cártel CJNG que dirige el señor Mencho, podrán vivir tranquilos, y tener la seguridad de que mantendremos la paz y la seguridad y la tranquilidad porque nosotros como cártel no nos dedicamos al secuestro, a las extorsiones, ni el cobro de piso, sabemos que sigue gente de esa banda de mata inocentes a los alrededores que pronto también caerán y lo que pudieran hacer mejor es correr, el CJNG no permite que continúen con la escuela de ese mata inocentes, el pueblo de Guanajuato tiene que vivir tranquilo, esto se acabó no habrá pueblo de rodillas”.

“Familia de Yépez, familia de mata inocentes y todos sus seguidores que lo apoyaron por parte del CJNG no habrá persecución ni habrá represalias, en contra de la familia del mata inocentes del Marro, siempre y cuando dejen de seguir los pasos que afectaron por años, que dejen de extorsionar, secuestrar y cobrar piso a familias y empresarios del estado de Guanajuato, la guerra era contra el Marro, mata inocentes y sus malas acciones, dejen de hacerlo, dejen al pueblo tranquilo y no nos meteremos con nadie”.

“Empresarios de Guanajuato, nosotros no los haremos correr, tengan la tranquilidad de mantenerse en este bello estado y aquellos que corrieron por temor, pueden regresar con la tranquilidad de que su estado ha sido liberado de las malas acciones del cártel que antes afectaba al pueblo atentamente el cártel CJNG, Grupo Élite“.

