9 positivos COVID en escuela de Georgia que se hizo viral por foto de pasillos abarrotados

Nueve personas han dado positivo por coronavirus en la escuela secundaria de Georgia que se hizo viral por fotos que mostraban multitud de estudiantes en los pasillos, a pesar de las recomendaciones sanitarias.

El director de la escuela secundaria North Paulding, Gabe Carmona, dijo en una carta que envió este sábado a los padres que seis alumnos y tres miembros del claustro que estuvieron en las instalaciones educativas “al menos durante algún tiempo” dieron habían contraído COVID-19, según informó la prensa local.

Carmona añadió en la misma misiva que el Distrito Escolar del condado de Paulding estaba trabajando con el Departamento de Salud Pública (DPH) del estado para implementar “medidas de seguridad y planes de respuesta”. El personal del centro continuará limpiando y desinfectando a diario los edificios.

Sin embargo, el director no mencionó si las personas que entraron en contacto con los alumnos o con los profesores contagiados tendrían que hacer cuarentena.

La escuela secundaria North Paulding fue la semana pasada noticia a nivel nacional después de que empezaran a circular por redes imágenes de pasillos llenos de estudiantes en los primeros días de clases presenciales después de que la pasada primavera el centro cerrara las puertas por la pandemia. La polémica se incrementó porque en las fotos pocos alumnos llevaban la mascarillas.

La escuela presuntamente expulsó de manera temporal a los dos estudiantes que publicaron las fotos. Una de ellas, Hannah Watters, de 15 años, tuiteó este viernes que le habían cancelado el castigo gracias a la reacción negativa de la opinión pública.

Day two at North Paulding High School. It is just as bad. We were stopped because it was jammed. We are close enough to the point where I got pushed multiple go to second block. This is not ok. Not to mention the 10% mask rate. pic.twitter.com/JKbGYqG9RS

— hannah (@ihateiceman) August 4, 2020