Cientos de personas se reúnen sin mascarilla y sin distancia de seguridad para ceremonia de culto en Portland

Los asistentes no parecían afectados por el riesgo de contagiarse de coronavirus

Cientos de personas se reunieron a lo largo del paseo marítimo de Portland el sábado por la noche, desafiando las órdenes estatales de evitar las reuniones masivas para frenar propagación del COVID-19.

Se reunieron para ver a Sean Feucht, un controvertido líder de culto y activista político que ha celebrado servicios similares al aire libre en las playas de California, desafiando las restricciones del coronavirus allí. Los organizadores apodaron el evento en Portland como “Revolución para la acción” y esperaban dar un giro al discurso actual y llenarlo por adoración, oración y actos de bondad en la ciudad.

Las imágenes y los videos tomados por Kyle Iboshi, de KGW, muestran que la gran mayoría de las personas no llevaban mascarillas ni respetaban la distancia social. Muchos de los asistentes con los que habló Iboshi eran de fuera de la ciudad, incluidos Longview y Central Oregon.

The scene at Waterfront Park in Portland. Hundreds of people gathered to see worship leader and political activist Sean Feucht. Very few masks in crowd. pic.twitter.com/Pf8otsuCao — Kyle Iboshi (@KyleIboshi) August 9, 2020

Cuando se les preguntó sobre la falta de medidas de seguridad en medio de la pandemia de coronavirus, las personas que asistieron no se mostraron preocupados

“Mi fe está en Dios”, dijo una persona. “Sin miedo al [COVID-19]. Estoy bien.”

“La mayoría de nosotros estamos aquí solo para esto y luego nos vamos”, dijo una mujer. “Entonces, no creo que vaya a tener un impacto del virus en Portland. Pero no lo sé. No soy un científico “.

“No somos fanáticos de las mascarillas, así que no nos molesta”, dijo otra persona.

Las reglas estatales señalan claramente que las reuniones religiosas están limitadas a 50 personas con distancia física para interiores y exteriores. El evento en Waterfront Park fue obviamente una violación de las normas establecidas.

Oregon COVID rules cap faith gatherings at 50 people with physical distancing for indoors or outdoors. This event led by worship leader and political activist Sean Feucht in Portland clearly exceeds that number. pic.twitter.com/A9KUSGq4N7 — Kyle Iboshi (@KyleIboshi) August 9, 2020

Hubo un puñado de contramanifestantes que en un momento gritaron que se usaran tapabocas. “¡Usad máscarilla!”, se oyó de forma aislada.

With hundreds in attendance (and very, very few wearing masks) worship leader and political activist Sean Feucht yelled to cheering crowd in Portland, “Stay safe!” pic.twitter.com/4CFPV8hfQ0 — Kyle Iboshi (@KyleIboshi) August 9, 2020

Otro servicio de adoración y oración similar está programado en Seattle para hoy domingo.