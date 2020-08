La “cero tolerancia” en trámites migratorios que lleva a la negación de visas

Los oficiales revisan todos los detalles en formularios de peticiones de "green card", naturalización, etcétera

Aunque no hay todavía cifras disponibles, más abogados advierten que ha aumentado el rechazo de trámites migratorios, debido a la política de “cero tolerancia” en las oficinas de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) sobre formularios incompletos o “espacios en blanco”.

Así lo reveló un reporte de Univision que advierte a los inmigrantes sobre la importancia de revisar a fondo cualquier documentación enviada a la agencia, a fin de evitar problemas.

“De manera exagerada ahora están rechazando más trámites que antes. No sabemos a qué se debe, pero un espacio en blanco, un casillero que no se llena o no se pone nada porque simplemente no aplica al inmigrante que pide un beneficio, es suficiente para que la USCIS rechace la petición”, dijo la abogada de inmigración Lilia Velásquez a la televisora.

Agregó que varios casos han sido negados por tal motivo, aunque los inmigrantes no llenen ciertos espacios, debido a que la pregunta o requerimiento “no aplica” a sus casos.

“Antes se utilizaba el criterio que, si la pregunta no aplica al inmigrante, pues se dejaba ese espacio en blanco. Pero ahora sí o sí hay que colocar N/A (No Aplica)”, expuso.

Velásquez reconoció que los rechazos pueden causar problemas de estancia de un extranjero en EE.UU.

El mayor problema, indicó la también académica de la Universidad de San Diego, es que a veces la agencia migratoria no explica dónde estuvo “el error”.

Los errores en formatos de peticiones migratorias no son algo nuevo, ya que este diario reportó que en el año fiscal 2017 la oficina migratoria rechazó 31,349 trámites porque los solicitantes ¡no firman los documentos!

Debido a ello, USCIS mantiene una campaña pemanente en su sitio web y redes sociales, para recordarle a los inmigrantes que firmen todos los documentos donde se especifica, ya que de lo contrario su trámite tardará más de lo esperado o simplemente no se realizará.

Recuerde que con las actuales políticas migratorias, los errores u omisiones en formularios pueden arrastrar complicadas consecuencias.