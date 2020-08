La única cirugía que se ha realizado Alessandra Rosaldo

View this post on Instagram

Y entonces un día dejas de pelearte con el proceso, de poner tu atención en tus “imperfecciones”, de hablarte feo, de verte con desaprobación y compararte con los demás y te aceptas como eres, como estás y en donde estás. Cambias tu diálogo interno y como dice #CoachM @im_coaching, empiezas a hablarte bonito. No es fácil, me ha tomado muuuuuuucho tiempo y todavía tengo momentos en los que me vuelvo a pelear con el espejo, pero hoy, 80 bootcamps después, estoy orgullosa de lo que he logrado, de no haberme dado por vencida y de estar transformando mi cuerpo y mi mente poco a poco. #trusttheprocess #háblatebonito #innerdialogue #strongnotskinny #diálogointerno #métodoM #siyopuedotupuedes #túerestupropiameta #confíaenelproceso