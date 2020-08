Muere empleado de un popular hotel de Miami Beach: contrajo coronavirus tras ser despedido y perder el seguro médico

Germán Amaya trabajaba en el hotel emblemático hotel Fontainebleau de Miami Beach, pero con la crisis sanitaria del coronavirus fue despedido. Ahora su familia reclama justicia porque considera que la empresa hotelera no debía haber dejado a sus empleados sin seguro médico durante la pandemia.

“Germán era un hombre íntegro, siempre tenía una sonrisa y amaba a su familia”, decía su amigo y compañero de trabajo Rick Sánchez. “Cuidó de su familia e hizo todo por su familia”, agregaba.

El hombre de 55 años era el encargado de banquetes para el hotel Fontainebleau durante 11 años, según dio a conocer el sindicato de hotelería UNITE HERE Local 355. El grupo dice que fue despedido por el cierre de la pandemia y perdió sus beneficios de seguro médico.

Tuvo la mala suerte de contraer la COVID-19, entró en coma y murió tras una batalla de varias semanas contra el nuevo coronavirus.

“Durante todo el tiempo que ha estado en el hospital, no ha tenido cobertura médica. No recibirá un beneficio por muerte de $10 mil”, denunciaba Wendi Walsh, portavoz de Unite Here Local 355.

