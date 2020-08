Todo está listo: Lisboa recibe a los 8 aspirantes al título más extraño de la Champions League

A pocos días de convertirse en el centro neurálgico del mundo del fútbol, Lisboa está preparada para recibir a los ocho equipos que participarán en la fase final de la Champions League, cuyo trofeo ya está en la capital lusa a la espera del ganador.

La Orejona llegó el pasado miércoles, donde encontró un escenario diferente al de la última vez que el máximo título europeo de clubes se decidió en la capital portuguesa, en 2014, cuando el Real Madrid y el Atlético de Madrid disputaron una enorme final que se saldó con victoria para los blancos.

En aquella ocasión la ciudad respiraba “Champions”, con decenas de miles de aficionados por las calles y ‘fanzones’ para los equipos; esta vez, nada qué ver, con los partidos a puerta cerrada, hay pocas señales en la ciudad que recuerden la competición, más allá de algún cartel publicitario.

La logística ya está preparada para los siete partidos que acogerá la capital lusa entre el 12 y el 23 de agosto.

See you in Lisboa ⚽️ #FJ21 pic.twitter.com/S6l8aMPe1M

— Frenkie de Jong (@DeJongFrenkie21) August 9, 2020