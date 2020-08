Adamari López: La verdad de su futuro en ‘Un Nuevo Día’

Te contamos si se queda o la despiden también

¿Qué pasa con Adamari López? ¿Por qué desde que Rashel Díaz fue despedida de ‘Un Nuevo Día’ no la hemos visto? ¿Seguirá el mismo camino de la periodista cubana y Héctor Sandarti por no tener la imagen para un programa periodístico?… Aquí te daremos la respuesta.

Adamari López no fue despedida como Rashel o Sandarti, sino que se tomó el viernes y este lunes libres. Según pudimos saber, es algo que tenía pedido muchos meses, y tiene que ver con el hecho de que quería estar presente en el último día de vacaciones de Alaïa y el primer día de clases.

¿Corre peligro su estadía en ‘Un Nuevo Día’? No, por el momento se habrían acabado los despidos en el show de la mañana de Telemundo. Además, Adamari es una pieza clave dentro del show, pues muchos la consideran la estrella del mismo, ya que es la más conocida de manera nacional e internacionalmente por sus trabajos en Televisa y Univision.

Ya desde este martes la veremos de regreso en ‘Un Nuevo Día’, y aunque sí es cierto que no es periodista, sino actriz, y que su debut como presentadora fue precisamente en Telemundo en el 2012, se ha sabido ganar el cariño del público.

¿El apoyo del público la ayudará para no ser parte de los cambios? Por el momento sí. Aun le quedan 3 años de contrato, lo cual no es garantía, pues como sabemos a María Celeste Arrarás aun le quedaban dos años de contrato y sin embargo, la despidieron igual.

Pero, se dice que pasado el ‘temblor’ con los despidos por el COVID-19, es posible que Adamari siga su carrera dentro de Telemundo, quizás no en ‘Un Nuevo Día’, sino en novelas, algo que no dudamos que también la haría feliz, puesto que es actriz y lleva mucho tiempo sin hacer ficción. Sin embargo, no es algo confirmado de manera oficial.

¿Cómo seguirá ‘Un Nuevo Día’? Chiquibaby y Adamari serán las caras con el apoyo del Chef James Tahhan y en noticias, Nicole Suárez. También está entre los colaboradores Francisco Cáceres, quien tendría un lugar destacado. Sin embargo, aunque recibe el apoyo de sus jefes, no así del público, pues pese a que lleva ya un tiempo en el show de las mañanas de Telemundo, no habría podido aun ganarse el amor del los televidentes.