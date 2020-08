Borja Voces: ‘Premios Juventud 2020’ será su ventana para intentar cambiar un poco el mundo

En exclusiva el presentador cuenta cómo será la prevención, los cuidados, y asegura que su mensaje será de unidad y tolerancia

Borja Voces, Ana Patricia Gámez y Francisca Lachapel, serán los presentadores de ‘Premios Juventud’, el primer gran evento que se realiza desde el comienzo de la pandemia, y por eso, Univision no solo promete que será histórico, sino que tendrá todos los ojos puestos en cómo dar el ejemplo de prevención y cuidados, además de diversión.

En exclusiva hablamos con Borja, para quien esta es la cuarta vez involucrado en estos premios, que hoy, más que nunca, se convierte en un oasis, dentro de su labor diaria de informar, investigar, conducir y reportar para el departamento de noticias, específicamente ‘Noticias, Edición Digital’ y ‘Primero Impacto’.

Borja, quien hace énfasis en su responsabilidad de llevar un mensaje en estos premios, nos adelanta la forma tan particular en la que el público estará presente. El lugar contará con cientos de pantallitas en donde los que adquirieron su tickets podrán ver el show como si estuvieran allí, al mismo tiempo que también los artistas los podrán mirar.

-Hay mucha incertidumbre de cómo serán los primeros premios desde que comenzó la pandemia y en tiempos de coronavirus.

Borja Voces: Vamos a intentar pasarla bien, pero teniendo un mensaje, creo que en estos premios en concreto, siempre ha tenido un mensaje, pero en estos, del 2020, queremos que el mensaje llegue mucho más lejos, así que a ver si lo conseguimos.

-¿Cómo será la seguridad?

B.V.: Van a intentar cuadrar mucho las agenda de los artistas y reducir los soundtracks, reducir al máximo los acompañantes de los artistas para que no haya mucho revuelo en backstage… En lo personal, nos pidieron una cuarentena de 14 días antes de llegar, para saber que no hemos tenido síntomas. Por supuesto, nos van a chequear la temperatura, y nos van a estar muy encima para que usemos nuestras máscaras durante todo el tiempo, excepto hasta que salgamos al aire… Ya te anuncio que me voy a poner mi máscara, porque creo que tenemos que dar un mensaje a la gente, de que el coronavirus ya no es algo solamente de la gente mayor, y creo que tenemos que tener respeto también para nuestros nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros compañeros de trabajo, usar la máscara y no politizarle como un enfrentamiento entre el pueblo americano.

-Tienes dos compañeras en esta presentación, que de algún modo llegaron a Univisión casi al mismo tiempo, buscando oportunidades y creciendo sus carreras, ¿cómo es para ti compartir con Ana Patricia y con Francisca?

B.V.: He tenido la oportunidad de trabajar con las dos, con Ana Patricia presenté Teletón e hice algunas cositas de la cadena de especiales. Con Francisca me da mucha ilusión porque con ella fue la primera vez que a mi Univisión me dio la oportunidad de hacer una alfombra, ‘Noche de Estrellas’, hace de 4 años en ‘Premios Juventud’… Es como volver otra vez a los orígenes de cuando comencé.

Contento de que Univisión haya elegido a dos compañeras que forman del elenco de talento de la cadena, porque creo que si algo se ha notado tanto en la carrera de Francisca, como en la de Ana Patricia, como en la mía, es que Univisión es una empresa que da oportunidades a sus talentos. Los 3 somos un reflejo de ello, de personas que hemos empezado, las dos reinas de ‘Nuestra Belleza’, y yo vengo de España, de un país opuesto empezando de cero. Todos nos hemos ido ganando poco a poco el cariño y el respeto del público.

-‘Premios Juventud’ será como un oasis dentro de tanta información, ¿qué significa para ti el poder tener este respiro en este momento?

B.V.: Es como si de repente me estuvieran inyectando el gas de la felicidad. A mí me encanta la noticia y también me encanta el compromiso y la responsabilidad que yo adquirí con el equipo de noticia cuando me dieron la oportunidad de ser ancla del noticiero del mediodía. Yo no me puedo quedar en mi casa y no me puedo asustar, tengo que seguir poniéndome de cara al público para poder informar, pero también obviamente somos humanos, y ver, además, como el número de cifras sigue avanzando y darle cara a los rostros del coronavirus, saber quiénes son las personas que están falleciendo, hablar con sus familiares, notar y palpar el nerviosismo, la falta de información y la desinformación por parte de algunos medios que no son verificados, y que se ponen hablar teorías conspirativas que lo que hacen es más daño a la sociedad que algo bueno…

Pues de repente me llega un proyecto como ‘Premios Juventud’, de host con dos bellezones, con todo el equipo maravilloso e hiper profesionales, donde vamos a poder, precisamente, estar cerca de artistas y premiar, y poder reconocer a estas personas que han cuidado nuestros abuelos, a nuestros padre, a nuestros hermanos y a nosotros mismos, eso para mí es lo que más reconforta…Como ser humano es como oxigeno para poder, temporalmente, dejar de hablar del coronavirus, dejar de hablar de rivalidades entre demócratas y republicanos, para poder hablar de temas que interesan a la juventud, que tienen un espacio para su voz.

-Además de un respiro, es una responsabilidad, es el primer premio que se hace desde que comenzó la pandemia, ¿qué es lo que tú vas a querer transmitir en este premio?

B.V.: Sí, es cierto que este premio no va ser como otro, en el que la energía está enfocada simplemente en el entretenimiento y en la alegría de unos premios, unos artistas, unos abrazos y un compadre, y una comadre… También son los premios de exteriorizar y de intentar ser la voz de los jóvenes que se van a sentar a ver la televisión y tienen unos ideales, que tienen unos pensamientos humanísticos que tiene que estar plasmada ahí, y no podemos hacer unos premios como si no estuviera pasando nada en la calle, no podemos hablar de música solamente porque ‘Premios Juventud’ es mucho más que eso. Yo asumo la responsabilidad no solo de entretener y comunicar, sino también de soltar pequeñas pinceladas para que en una transmisión tan importante como esta, a nivel mundial, que los jóvenes digan: Yo me identifico con el pensamiento, me identifico con la retórica de este presentador que no solamente está haciendo lo que está haciendo un artista, sino que también está intentando cambiar un poco el mundo e intentando poner un poquito de tolerancia y respeto a los demás, creo que en este momento hace mucha falta.

-Si pudieras definir el momento que estamos viviendo, ¿en qué nos estamos equivocando y qué deberíamos hacer?

B.V.: Creo que nos falta un poquito más de humanidad y tolerancia, tú puedes tener tus ideales políticos, son aceptables, gracias a Dios estamos en una democracia en la que la voz de todos cuenta, pero yo creo que tenemos que separarnos de los extremos y volver a encontrar todos ese punto que nos define. Por primera vez en la historia reciente, nos está pasando algo a todos por igual, el contagio del coronavirus es algo que le ha tocado a cualquier persona, en cualquier parte del mundo, de cualquier origen, de cualquier idioma… Sin embargo, esto como que nos ha divido aún más todavía, cuando realmente teníamos que habernos unido.

Si estamos viendo que todas las organizaciones mundiales de la salud recomiendan el distanciamiento social y el uso de las mascarillas para evitar el contagio del coronavirus, ¿por qué no estamos todos en la misma página? ¿Por qué una persona tiene que opinar diferente a alguien que ha estudiado durante 10 años una carrera, y ha ejercido durante 30, que sabe perfectamente que la única manera de evitar el contagio es el distanciamiento físico y la mascarilla?… Con esto no estoy diciendo que estoy a favor o que estoy en contra de absolutamente nada ni nadie, porque no quiero que suene a algo político, pero lo que yo creo es que lo que precisamente hace falta es despolitizar lo que nos está pasando. Vamos a cuidarnos entre todos, no nos enfrentemos en un Walmart porque yo te digo usa mascarilla y yo te digo que no, que es mi derecho no usarla. Tú derecho es no usarla obviamente, pero si tú sabes que con eso te estás protegiendo a ti y estas protegiendo a los demás. Tenemos que unirnos más, más tolerancia, más respeto y ese será el mensaje en estos premios.

Los ‘Premios Juventud’ serán este próximo jueves 13 de agosto, desde las 7/6 Pm Centro por la cadena Univision.

MÁS DETALLES DE ‘PREMIOS JUVENTUD’: