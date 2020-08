“Buscando rosas que ya no puedo darte”; el mensaje triste del novio de Vanessa Guillén en el día que anuncian el funeral

Juan Cruz volvió a compartir sus sentimientos en las redes sociales por su novia fallecida

TEXAS – El novio de la especialista hispana Vanessa Guillén ha compartido varias veces sus sentimientos en las redes sociales durante estos últimos meses complicados y en el día que se dio a conocer que el funeral de la soldado será este viernes en Houston, mandó un mensaje emotivo.

“Buscando rosas que ya no puedo darte”, escribió Juan Cruz en su cuenta de Twitter este lunes.

Buscando rosas que ya no puedo darte… — quan (@trapixxx) August 11, 2020

Los restos de Vanessa fueron entregados a la familia en Houston vía una funeraria este lunes y el viernes se realizarán sus servicios fúnebres, según informó la abogada de la familia, Natali Khawam.

Los Texas Rangers se encargaron de entregar los restos de la soldado a la funeraria el lunes por la mañana y en su cuenta de Twitter el jefe de la Policía de Houston Art Acevedo informó que ya se encuentra trabajando muy de cerca con los familiares de Vanessa para coordinar la logística del viernes.

Los servicios de Vanessa se realizarán en las instalaciones de la preparatoria Cesar Chávez en el sur de Houston.

Cruz también compartió un video de cinco segundos que se hizo viral de Vanessa sentada en una mesa cenando hace unas semanas atrás.

El novio lo compartió en su cuenta de Twitter. Fue momento ordinario, pero hoy ante su ausencia es de enorme valor para los que lloran su partida.

El corto video muestra a Vanessa sentada en la mesa de un restaurante saboreando su cena mientras que su novio graba el breve momento.

Hope the angels take care of you ’til I see you myself… 🕊❤️ pic.twitter.com/qZmHONKX7R

— quan (@trapixxx) July 5, 2020

Fueron unos segundos nada más, pero ese instante el novio ahora lo guarda y lo comparte con todos los que sufren la ausencia de Vanessa.

Tuvieron que pasar 110 días para que la familia de Vanessa recibiera los restos de su ser querido luego de que fuera asesinada presuntamente por uno de sus colegas en el interior de un cuarto de armería en la Base Militar de Fort Hood el 22 de abril.

La hermana de Vanessa Guillén ya había señalado que el funeral se realizaría pronto y que los restos de Vanessa ya se encontraban en camino a “casa”.

La familia ha indicado que planean tener dos servicios, un público y otro privado, pero hasta ahora no se han revelado los detalles específicos.

Vanessa será enterrada en un ataúd que fue diseñado para ella por un artista de Edna, Texas.