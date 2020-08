Entre besos y arrumacos, Belinda y Christian Nodal desatan su pasión en Instagram

El cantante dice que espera la "publicidad" les "dure pa' toda la vida"

Christian Nodal y Belinda han dado mucho de que hablar en los últimos días desde que dejaron entrever que iniciaron una relación amorosa. Muchos han dicho que es pura publicidad ya que ambos son coaches en la actual temporada de “La Voz” de TV Azteca.

Algunos no quisieron creer ya que Belinda también estuvo de romance con Lupillo Rivera quien participó en la temporada pasada del reality show con la cantante.

A pesar de la incertidumbre, la pasión entre la pareja naciente está que arde y Nodal así lo dejó ver publicando un video donde se les ve a los dos muy cariñosos.

“Lo inesperado no necesita explicaciones”, publicó el cantante. “Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa siempre. Te amo @belindapop. Espero y esta “publicidad” nos dure pa toda la vida mi amor”,

En el video de Instagram se ven muy abrazados y compartiendo besos subiendo la temperatura.