Está que arde: George Clooney y su Corvette convertible vintage

George Clooney es un entusiasta de los autos, tiene un Lexus gris y un Porsche Carrera negro, así como una pequeña Tango 600 y varias motocicletas.

Sin embargo, tiene una joya en su garage: Un Corvette rojo 1958. Auto que le regaló su padre, el reconocido periodista Nick Clooney.

Se trata de un auto clásico muy solicitado, pero cuando Nick compró el modelo, estaba a la vanguardia.

George Clooney's Corvette shows he's still living life in the fast lane http://t.co/pEZfsDxAf6 pic.twitter.com/kZSWf8PGoT

— Mirror Celeb (@MirrorCeleb) September 19, 2015