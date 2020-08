Luto en la lucha libre: Kamala, famoso en México y la WWE en los noventa, falleció este domingo

Kamala, el luchador de la WWE, quien también trabajó en México para lo que ahora es el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) falleció este domingo a los 70 años de edad.

La noticia la dio la la empresa estadounidense en la que consiguió su fama, aunque no se revelaron detalles de la causa; sin embargo, se sabe que el gladiador peleaba contra la diabetes desde hace varios años, enfermedad que, presuntamente, fue la causa de que le amputaran ambas piernas.

WWE is saddened to learn that James Harris, known to WWE fans as Kamala, has passed away at age 70.https://t.co/d0kGY4GcTO

— WWE (@WWE) August 10, 2020